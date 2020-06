'Gay Pride was doelwit terreurgroep Arnhem'

De Gay Pride van 2018 was een van de doelwitten van de verdachten van de Arnhemse terreurgroep die in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam terechtstaan voor het plannen van een aanslag. Dat bleek vrijdag op de tweede zittingsdag van het terreurproces. Dat de Gay Pride een doelwit was, zou hoofdverdachte Hardi N. (36) hebben verklaard tijdens zijn contacten met een infiltrant van de politie. <

