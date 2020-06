'Koloniale' beelden en gebouwen beklad

Amsterdam - Rotterdam

In Amsterdam gaat het om het Tropenmuseum in Amsterdam. De actie is opgeëist door de organisatie Helden van Nooit, die in een verklaring protesteert tegen het 'koloniale instituut dat tot op heden menselijke resten uit voormalige koloniën in zijn kelder waarborgt'.

In Rotterdam werden het standbeeld van Piet Hein in Delfshaven, het beeld van Pim Fortuyn aan de Korte Hoogstraat en de gevel van het Witte de With Center for Contemporary Art in de Witte de Withstraat beklad. De gedenktekens zijn ingepakt met zwarte en witte doeken en met verf overgoten. Ook de actie in Rotterdam is op Facebook opgeëist door activisten van het Helden van Nooit-kunstcollectief. Ze zeggen de standbeelden 'in de juiste context te plaatsen en eisen verwerping van deze onterechte helden'. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling.

Het Witte de With Centrum liet vrijdag weten de naam van het instituut te wijzigen. Over een naamswijziging wordt al bijna drie jaar gesproken. <