ND deelt verrassingspakketten uit. ‘Ik hoop op veel blije gezichten'

Medewerkers van het Nederlands Dagblad gaan op zaterdag 4 juli een verrassingspakket brengen bij mensen die in deze coronatijd extra aandacht kunnen gebruiken. ‘Het gaat bijvoorbeeld om personen die hun baan of bedrijf zijn kwijtgeraakt. Lezers kunnen tot vrijdag 26 juni namen aandragen’, vertelt accountmanager Dirk Jan van Deursen die samen met collega’s van de commerciële afdeling het idee bedacht.

Hoe ontstond het idee voor deze actiedag?

‘In de rubriek Voor Elkaar hebben we in de afgelopen maanden ruimte beschikbaar gesteld voor input van lezers en aandacht gegeven aan inspirerende initiatieven in deze coronacrisis. We zijn nu in een nieuwe fase gekomen en zochten naar een passende afsluiting van deze rubriek. We willen dit doen met een actiedag waarop we als ND-medewerkers zelf iets doen voor mensen die het door de coronamaatregelen moeilijk hebben.’

Aan wie denkt u bijvoorbeeld?

‘Er is veel aandacht geweest voor de zorg, maar er zijn meer mensen die getroffen zijn. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers wier bedrijf failliet ging. Zij kunnen best een steuntje in de rug gebruiken. Ook voor personen met een beperking is het een zware tijd.’

