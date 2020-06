Voetje voor voetje in de oefentuin

Jo Lemlijn (64) was topfit tot hij corona kreeg. Nu zwoegt hij zich het kleine hellinkje op van revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek.

Jo Lemlijn (r.) en Fidi Muller werken in het revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek aan hun herstel. (beeld Marcel van den Bergh)

Jo Lemlijn (64) was een langeafstandswandelaar die met gemak de Kennedymars (80 kilometer) of de Nacht van Gulpen (70 kilometer) volbracht en tot begin maart nog elke week de fitnessclub bezocht. Maar drie maanden en een ic-opname wegens corona later staat hij samen met zijn fysiotherapeut heel voorzichtig en moeizaam tegen een balletje te trappen in de sporthal van revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek.

Hoensbroek

‘Oké, en nu een potje met links schieten – even uit je comfortzone’, zegt fysio Pascal Rouschen tegen zijn cliënt. Jo Lemlijn haalt in slow motion uit, de bal rolt traag naast het minidoel. ‘Dit is een balansoefening’, legt Rouschen uit. ‘Corona heeft de spiermassa enorm aangetast, waardoor ook de balans is verstoord.’

