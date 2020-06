Ex-coronapatiënt houdt lang serieuze klachten

Wereldwijd zijn miljoenen patiënten van een corona-infectie genezen maar daarmee zijn ze lang niet altijd van het virus af. Gemiddelde hersteltijd twee tot zes weken, schreef de Wereldgezondheidsorganisatie WHO eind februari, maar inmiddels is duidelijk dat het virus patiënten maanden na de infectie nog in zijn greep kan houden, met restverschijnselen die het hele lichaam kunnen treffen.

Amsterdam

Extreme vermoeidheid, hoofdpijn, ademnood, maagklachten, pijn op de borst, geheugenverlies, concentratieproblemen: de eerste medische analyses uit China en de rapportages van patiënten zelf duiden op een scala aan klachten nadat het virus is uitgewoed. Niet verwonderlijk, zeggen artsen, gezien de slooptocht door het lichaam, langs longen, bloedvaten en het immuunsysteem. En zo onvoorspelbaar als de ziekte verloopt, zo grillig is ook het natraject: wie milde klachten heeft gehad kan zomaar maanden last houden, wie ernstig ziek is geweest, kan probleemloos opknappen.

‘de polio van deze generatie’

‘Ik dacht dat ik beter was’, schreef de Britse hoogleraar infectieziekten Paul Garner vorige maand in vakblad the BMJ, nadat hij thuis zeven weken had..

‘..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .