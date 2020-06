Sluiproute naar een witte school

Tientallen Utrechtse basisscholen overtreden de wet door ouders toe te staan hun kind aan te melden voordat het 3 jaar oud is. Dit werkt segregatie in het onderwijs in de hand en vergroot de kansenongelijkheid, concludeert het Kenniscentrum Gemengde Scholen in een deze week gepubliceerd rapport.

Bij de tweede verjaardag van een kind stuurt de gemeente een brief, om de ouders eraan te herinneren dat zij hun kind moeten inschrijven als het drie jaar oud is.

Maar vooral bij de populaire scholen in ‘witte’, welgestelde wijken kunnen Utrechtse ouders hun kind al inschrijven vóór het derde levensjaar. Omdat met name hoogopgeleide, ‘witte’ ouders dit doen, is er minder plek voor de kinderen van laagopgeleide ouders, die hun kind vaak later inschrijven.

