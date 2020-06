AOW doneren voor cultuur

(beeld nd)

Hein Muller (beeld nd)

Ouderen die AOW ontvangen kunnen tot en met volgende week hun vakantiegeld geheel of gedeeltelijk doneren aan de kunst- en cultuurwereld. Hein Muller (73) en zijn vrouw bedachten de actie ´Doe mee met je AOW´. Met hun vakantiegeld willen ze iets terugdoen voor wie financieel getroffen is door de coronamaatregelen. Inmiddels is een miljoen euro gedoneerd.

1 Hoe ontstond het idee voor de actie ´Doe mee met je AOW´?

‘In het televisieprogramma Buitenhof zagen mijn vrouw en ik hoe moeilijk de cultuursector het nu heeft vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Die uitzending triggerde ons, want wij zijn enorme cultuurliefhebbers. Tijdens het werken in de tuin kwam mijn vrouw op het idee voor deze sector i..

