Vliegen en dysenterie in Wijster en omgeving

De afvalverwerking in Wijster leidde in 1932 tot een enorme vliegenplaag in de wijde omgeving. (beeld google maps)

een afvalverwerkingsbedrijf, voorheen de VAM

waar:

Wijster

waarom:

in 1932 ging de vuilverwerking van de VAM gepaard met een enorme vliegenplaag.

In het voorjaar van 1933 deden zich in het gehucht Tiendeveen, ten noorden van Hoogeveen, enkele sterfgevallen voor. Een eigenaardige ziekte, waarvan de aard niet meteen werd vastgesteld, kostte drie kinderen het leven. Ook in de nabijgelegen plaatsen Beilen, Wijster en Hoogeveen werden velen ziek. Artsen dachten aan dysenterie, een besmettelijke darmontsteking met buikloop en bloedontlasting. In het zuiden van Drenthe en het noorden van Overijssel, vooral rond Staphorst, werden geregeld dragers van de dysenteriebacterie aangetroffen. De bacterie komt voor in mest en wordt onder meer door vliegen overgedragen.

Bacteriologisch onderzoek wees uit dat ..

