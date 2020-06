Het gaat beter dan we denken, zegt Peter Hein van Mulligen. ‘De crisis verandert daar niet zoveel aan’

Het gaat met Nederland veel beter dan we denken. Voor wie dat niet gelooft, heeft CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen het in Met ons gaat het nog altijd goed op een rijtje gezet. ‘De coronacrisis verandert daar niet zoveel aan.’

Den Haag

De cijferman van Nederland, noemt Peter Hein van Mulligen zichzelf op Twitter. Dat is niet voor niets, want als woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verschijnt hij geregeld in de media om uit te leggen wat, om maar eens iets te noemen, de koopkracht- of exportcijfers nu betekenen voor Henk en Ingrid.

Zo goed gaat het nu toch niet? We zitten midden in wat de ergste crisis na de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd.

‘Dat klopt, maar toch hebben we ervoor gekozen om het boek nu uit te brengen. Wel heb ik de inleiding herschreven, want aanvankelijk zou dit boek net voor de coronacrisis zijn verschenen. Toch geloof ik dat Nederland ondanks dat nog steeds één van de plezierigste landen ter wereld is. We hebben het geluk dat het coronavirus niet tien jaar geleden ui..

