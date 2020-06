Annemarie verloor haar vader aan corona: ‘Mijn vader is zo mijn leven uitgewandeld’

‘Mijn vader was een gezonde, sterke man van 77 die midden in het leven stond. Aan het einde van dit jaar zou hij promoveren op kerkrecht. Mijn ouders werden half maart allebei ziek. Het leek op een simpel griepje. Mijn moeder knapte na een paar dagen op, maar mijn vader bleef hoge koorts houden. Na een week is hij naar de huisarts gegaan. Daar bleek dat de zuurstof in zijn bloed extreem laag was. Hij moest direct worden opgenomen in het ziekenhuis. Het was zo bizar. Mijn vader kwam lopend binnen bij de dokter en moest kort daarna worden afgevoerd met een ambulance. In het ziekenhuis werd hij aan de beademing gelegd en onder narcose gebracht. Mijn moeder heeft nog een paar woorden met hem kunnen wisselen. Mijn broers, zus en ik hebben hem niet meer kunnen spreken. Dat is zo onwerkelijk… ..

