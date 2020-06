Zij treuren om hun geliefden: ‘Je wilt geen afscheid nemen via de telefoon’

‘Nu moest ik ook het lichaam van mijn vrouw loslaten’

Wim Rouw (85) uit Wezep, verloor zijn vrouw Nel aan corona

‘Mijn vrouw woonde al zes jaar in woonzorgcentrum Veldheem in Wezep. Thuis ging het niet meer. Ze was dement aan het worden en kon nauwelijks meer staan of lopen. In de loop van de jaren heb ik haar achteruit zien gaan, zowel geestelijk als lichamelijk. Ze moest met een lift van haar bed in de rolstoel worden getild. Ze kreeg vier keer een tia. Communicatie was bijna niet meer mogelijk. Hoe moeilijk ook, de realiteit was dat ik elke dag al een beetje afscheid van haar moest nemen. Nu mijn vrouw is overleden, ervaar ik niet direct een lege plek, want die was er al. Ik besef wel dat het nu definitief is. Er is geen terugweg meer.

Op 1 mei kreeg ik een..



Dick Vos

Ik heb drie dagen bi..

