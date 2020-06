Kinderen mogen op zomerkamp

Den Haag

Kinderen en jongeren mogen deze zomer op zomerkamp, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Er is een protocol opgesteld met medewerking van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Jongeren boven de 12 jaar moeten anderhalvemeterafstand houden en activiteiten worden zo veel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd. Deelnemers worden in kleinere groepen ingedeeld. ‘Activiteiten zoals kampen en vakanties zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren’, zegt De Jonge. <