Takeway nu nummer twee van de wereld

Nog geen jaar na de overname van de Britse marktleider Just Eat voor 7,3 miljard, heeft entrepreneur Jitse Groen opnieuw een megaslag geslagen. Zijn maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kocht donderdag voor 6,4 miljard euro Grubhub, dat in de VS liefst 23 procent van de markt in handen heeft.

Amsterdam

Hierdoor behoort het bedrijf in één klap tot de drie grootste maaltijdbezorgers in de VS – samen met Doordash (45 procent marktaandeel) en UberEats, een dochter van de bekende taxi-app Uber (22 procent). En Takeaway had er geen geld voor nodig. Het expandeert door bedrijven op te kopen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Zo kocht het vorig jaar Just Eat met een bod in eigen aandelen. Nu doet het bedrijf hetzelfde bij de overname van Grubhub. De aandeelhouders van het Amerikaanse bedrijf krijgen voor elk aandeel Grubhub nu 0,671 aandeel Just Eat Takeaway. Of wie duizend aandelen Grubhub in portefeuille houdt, krijgt 671 aandelen Just Eat Takeway.

In geld omgerekend krijgen de aandeelhouders daar 75,15 dollar (66,06 euro) per aandeel voor...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .