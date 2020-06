Zuinig aan, PKN!

Hoezo hebben de protestantse gemeenten een miljard euro ‘over’ (ND 9 juni)? Ik geef toe: ik ben een ouwe hervormde ‘oppotter’. Het valt me op dat sinds de fusie tot Protestantse Kerk het geld de deur uit vliegt. Het kan niet op. Ik vind een miljard voor een grote organisatie als de PKN eigenlijk schrikbarend weinig. Geef één keer al je gebouwen een goede beurt (ik heb het niet eens over restauratie) en het is op. Het geld uitgeven aan Kerk en Samenleving? Als je binnen een generatie de tent wilt sluiten, moet je het vooral doen. Maar als we straks nog kerk willen zijn, met kerkgebouwen van allure en predikanten met enig gehalte, dan is mijn advies: zuinig aan. <

