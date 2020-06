‘Lokale partijen gelijk behandelen’

Hoewel lokale politieke partijen 30 procent van alle raadszetels vervullen, zijn er maar weinig burgemeesters voortgekomen uit de ‘localo’s’. Dat moet anders, zegt Peter den Oudsten. De voormalige burgemeester van Meppel, Enschede en Groningen (zelf PvdA) leidde een expertiseteam van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Den Haag

Zijn alle politieke partijen in de gemeenteraad gelijk? Niet als het gaat om subsidie voor scholing, ledenwerving, onderzoek en campagnes. Dat budget – 10 miljoen euro algemene subsidie plus 6 miljoen voor wetenschappelijke bureaus en jongerenorganisaties – gaat uitsluitend naar raadsfracties die ook in de Tweede Kamer zitten. Lokale partijen moeten zelf op zoek naar geld bij particulieren of de plaatselijke middenstand.

Waar..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .