Chinese archeologen: oudste kunstwerk van Oost-Azië ontdekt

Peking

Archeologen hebben in China een kleine uit steen gehouwen vogel ontdekt die naar schatting 13.500 jaar oud is. Daarmee is het vogeltje het oudst bekende kunstwerk in Oost-Azië. De vondst is gedaan in Lingjing in de provincie Henan, in het oosten van China. In het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE zeggen Chinese en internationale onderzoekers dat de vondst aantoont dat artistieke tradities met dierensculpturen in Oost-Azië al 8500 jaar eerder bestonden dan voorheen bekend was. De vroegste sculpturen zijn in Europa ontdekt. Hieronder valt ook de leeuwenman van 31 centimeter, gemaakt van mammoetivoor, die 35.000 tot 41.000 jaar oud is. Omdat het voor andere delen van de wereld niet duidelijk is hoelang kunstfiguren tot de cultuur behoren, is het vogeltje een belangrijk puzzelstuk en werpt het nieuw licht op de ontwikkeling van kunst in de menselijke geschiedenis.

'De figuur verschilt technisch en stilistisch van andere exemplaren die in West-Europa of Siberië zijn gevonden. En zou de ontbrekende schakel kunnen zijn die de oorsprong van Chinese sculpturen terugvoert tot de oude steentijd', schrijven de auteurs. <