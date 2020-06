Koningin Máxima bezoekt het opvallende wijkproject House of Hope. ‘Wij zijn een familie hier’

De relatiegerichte aanpak van wijkhulpproject House of Hope in Rotterdam valt op. Juist in coronatijd, meent het Oranjefonds. Koningin Máxima ging er donderdag daarom op werkbezoek.

Koningin Máxima in gesprek met vrijwilliger Akram al-Maliky bij stichting House of Hope. (beeld anp / Pool Royal Images Patrick van Katwijk)

Rotterdam

Er hangt een opgewonden sfeer donderdagmiddag in de gang van House of Hope in Rotterdam. Een medewerker meldt dat iedereen net verteld is dat over een klein halfuur koningin Máxima op de stoep zal staan voor een werkbezoek. De looproute wordt geoefend, naambordjes klaargezet en directeur Cor Hubach van House of Hope krijgt buiten een laatste instructie: ‘Als je daar straks gaat staan, dan is het fijn als je dan dáár heen kijkt. Voor de foto.’ Zijn stichting betitelt Hubach het liefst als een gemeenschap waarin de medewerkers en vrijwilligers ‘als naaste langszij’ komen voor wijkbewoners die in de knel zitten. ‘We komen op gelijke hoogte en dat schept openheid en vertrouwen.’

achterstandswijken

Wat zestien jaar ..

Het Oranjefonds, het grootste nationale fonds op sociaal gebied, bes..

