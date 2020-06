Klanten van KLM en Transavia kunnen nu toch geld terugkrijgen

Amsterdam

Dat geldt ook bij klanten die voor 15 mei een ticket hadden geboekt; tot nu toe was bij hen cash terug niet mogelijk. ‘Dit was al mogelijk voor vluchten die na 4 juni zijn geannuleerd. De huidige en ongekende COVID-19-crisis heeft voor een uitzonderlijke situatie gezorgd voor luchtvaartmaatschappijen en hun klanten’, stelt Transavia. ‘In juli en augustus zal een groot deel van het vluchtschema weer worden uitgevoerd en zal een op een fors aantal bestemmingen worden gevlogen. Om die reden én vanwege het besluit van de Europese Commissie om het beleid niet te wijzigen, is besloten het restitutiebeleid aan te passen.’

De dochteronderneming van KLM bestaat sinds 1966 en vliegt met 42 toestellen op 88 bestemmingen. Ook bij zusterbedrijf Air France wordt de ruimhartige regeling van kr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .