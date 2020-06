Jan Hol nieuwe bestuursvoorzitter CHE

Jan Hol is per 17 augustus benoemd als de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Hij volgt Harmen van Wijnen op, die op 1 mei afscheid nam.

Ede

Hol (62) is op dit moment directeur Communicatie, Public Affairs en Filantropie bij Amsterdam Universitair Medische Centra (UMC). Hij werkte eerder bij de publieke omroep en was ook werkzaam als directeur Communicatie bij Koninklijke Ahold en Nuon. Daarnaast vervult hij verschillende vrijwillige bestuursfuncties bij goede doelen op het gebied van geloof, wetenschap en samenleving.

Hol vormt vanaf augustus samen met Pieter Oudenaarden het College van Bestuur van de CHE. In deze benoeming komen voor hem veel mooie elementen samen, zegt Hol in een persbericht van de hogeschool. ‘De CHE geniet al veel jaren de reputatie van beste middelgrote hbo-instelling van ons land met ruim 4700 studenten en een mooie portfolio van opleidingen. Het is zeer waardevol om op de CHE samen te werken ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .