Robert Haasnoot gaat in zijn nieuwe roman op zoek naar vrijheid

In 'Duinbrand' strijkt een groep zigeuners neer in Katwijk (in het boek Zeewijk). (beeld anp / Lex van Lieshout)

Drie romans schreef Robert Haasnoot al tegen het decor van het vissersdorp Zeewijk: Waanzee (1999), Steenkind (2002) en De heugling (2005). In 2007 verschenen ze samen als de trilogie Zeewijk, een afgerond project, zo leek het. Maar nu is er Duinbrand.

Begin jaren zeventig slaat een groep zigeuners in Zeewijk zijn kamp op in de duinen vlak bij de Soefitempel. Opnieuw is moeiteloos Katwijk te herkennen, het dorp waar Haasnoot opgroeide na een paar jaar in Amerika. Hoofdpersoon Paul bewandelde dezelfde weg en hoort nu met zijn Amerikaanse moeder en Nederlandse vader bij het dorp en binnen dat dorp bij de strengst mogelijke kerk. Zijn vader is een bekeerde, zijn van oorsprong roomse moeder zoekt haar heil bij de vrome en eveneens bekeerde Marre-Leu – treffend omschreven als hoogmoedig in de..

