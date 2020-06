Halsema 'betreurt' en mag blijven

Tijdens het slepende spoeddebat in de Amsterdamse gemeenteraad over de veelbesproken antiracismebetoging op de Dam op tweede pinksterdag ‘betreurt’ burgemeester Femke Halsema voortdurend van alles en nog wat.

Een betoging tegen racisme in het Nelson Mandelapark in de Bijlmer trok woensdag zeker 11.000 mensen. Volgens burgemeester Halsema heeft iedereen zich aan de coronaregels gehouden. Ze hoopt dat hiermee is getoond dat er lessen zijn geleerd van het vorige protest op de Dam. (beeld anp / Sem van der Wal)