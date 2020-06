'Te veel kinderen met snotneus geweigerd'

Utrecht

Te veel kinderen met een snotneus worden geweigerd door de kinderopvang. Dat zegt voorzitter Gjalt Jellesma van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang BOinK. In totaal gaan bijna een miljoen kinderen naar de kinderopvang, aldus Jellesma. In veel gevallen gaat het goed, maar bij 10 tot 20 procent van de gevallen is dat niet zo, zegt hij. In sommige gevallen zouden zelfs kinderen worden geweigerd die negatief zijn getest op het coronavirus. Kinderen zijn vaak doorlopend verkouden, geeft Jellesma aan. Bij de huisarts kunnen ouders nauwelijks terecht met een snotterend kind. <