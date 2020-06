Prinses Maria Louise krijgt vaste expositie

Leeuwarden

Het Princessehof in Leeuwarden opent binnenkort een vaste expositie over Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau. Ze woonde er van 1731 tot haar dood in 1765. 'Een intieme expositie geeft een blik achter de schermen van haar veelbewogen leven. Aan de hand van portretten, prenten, tekeningen en een vertakte Oranje-stamboom wordt duidelijk dat Maria Louise cruciaal is geweest in het behouden van de Oranjedynastie', aldus Het Princessehof. In het Princessehof zit nu het Nationale Keramiekmuseum. Ook beeldend kunstenaar Maurits Cornelis Escher wordt er blijvend geëerd. <