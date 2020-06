Directeur Cornelius Haga Lyceum terecht geschorst

Directeur-bestuurder Soner Atasoy van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is terecht geschorst. Dat geldt ook voor het ontslag van de secretaris van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), de koepel waar het Haga onder valt. De voorzitter van het bestuur die de maatregelen nam, mag vooralsnog wel aanblijven.

Amsterdam

Dat is de uitkomst van een kort geding dat Atasoy en de secretaris hadden aangespannen. De rechter heeft bepaald dat de directeur per direct alle sleutels, bankpasjes en andere spullen van de school moet inleveren. Ook mogen hij en de secretaris de school niet meer in en hebben ze een contactverbod met leraren, leerlingen en hun ouders. De beslissing geldt totdat er uitspraak volgt in een bodemprocedure over de schorsing en het ontslag.

Sinds vorige maand bestoken de bestuursleden elkaar over en weer met besluiten tot schorsing en/of ontslag. Daarbij staan de directeur en de secretaris lijnrecht tegenover bestuursvoorzitter Mohamed Laamimach. Beide partijen vinden dat zij op dit moment het enige bevoegde bestuur van de onderwijskoepel zijn. Laamimach had de directeur en de secretaris van het lyceum de wacht aangezegd na signalen over onder meer autoritair gedrag van de directeur en angstgevoelens over zijn bewind. De bestuursvoorzitter wil daarom een onafhankelijk onderzoek naar deze gang van zaken. Het ontslag van de secretaris, die zich achter de directeur schaarde, volgde na een vertrouwensbreuk.

Atasoy en de secretaris meenden dat Laamimach deze besluiten volgens de statuten niet in zijn eentje had mogen nemen. Zij wilden juist dat de voorzitter het veld zou ruimen.

'wijs besluit'

Volgens de rechter heeft Laamimach zich als enige gehouden aan de statuten. Atasoy en de secretaris lapten de schorsing en het ontslag echter aan hun laars en gingen op hun beurt over tot schorsing en ontslag van de voorzitter, staat in het vonnis. 'De huidige impasse en daarmee de onbestuurbaarheid van de school, zijn dan ook grotendeels aan hen te wijten.'

Laamimach spreekt van een 'wijs besluit'. Atasoy wil niet reageren en wacht de bodemprocedure af. <