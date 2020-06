Alternatief voor Vierdaagse

Wandelaars die deze zomer toch een Vierdaagse willen lopen, kunnen zich vanaf woensdag inschrijven voor de Alternatieve Vierdaagse. De Koninklijke Wandel Bond Nederland KWBN heeft een app laten ontwikkelen waarmee iedereen vanuit zijn eigen huis een Vierdaagse kan lopen. Degenen die zich hadden ingeschreven voor de echte Vierdaagse krijgen als ze de tocht volbrengen geen officieel Vierdaagsekruisje, maar wel een beloning, aldus de KWBN. De Alternatieve Vierdaagse moet gelopen worden tussen 21 en 24 juli, de week dat de gewone Vierdaagse ook gehouden zou worden. Inschrijvers krijgen een app, waarmee ze vier dagen lang wandelroutes rond hun eigen huis kunnen uitstippelen. Via gps-data wordt bijgehouden of de lopers hun gekozen afstand ook echt afleggen. Behalve de gebruikelijke 30, 40 of 50 kilometer kunnen wandelaars ook kiezen voor 10 of 20 kilometer per dag. <

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.