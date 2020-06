Omstreden mannen, omstreden beelden

Sinds de gewelddadige dood van George Floyd en de wereldwijde storm van verontwaardiging over kolonialisme, racisme en slavernij, worden standbeelden van de daders ter discussie gesteld of neergehaald. Hoog boven de ingang van het Stadsarchief aan de Vijzelstraat in Amsterdam (foto rechts) lijken de beelden van Jan Pietersz Coen, Herman Willem Daendels en Jo van Heutsz zich aan die discussie te onttrekken. Coen (1587-1629), Daendels (1762-1818) en Van Heutsz (1851-1924) waren drie belangrijke gouverneurs van Nederlands-Indië.

De beelden werden er in 1925 neergezet toen het gebouw het hoofdkantoor was van de N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij. De NHM speelde een belangrijke rol in de handel met Nederlands-Indië. Ze is de opvolger van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) genoemd. Het verklaart de prominente plek van Coen, Daendels en Van Heutsz. Toen de drie er werden neergezet, was er nog weinig oog voor het geweld dat ze bedreven hadden. Alle drie maakten zich schuldig aan de dood van duizenden Indiërs.

zie ook pagina 4 en 5

