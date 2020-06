Ik ben voor een beter gesprek over migratie in de ChristenUnie

1 De toon maakt de muziek. Het migratiedebat wordt al jaren gevoerd, maar niet altijd constructief. Als de CU een goed verhaal heeft dat verbindt en tegelijk de zorgen in de samenleving erkent, mag ze daar meer aandacht op vestigen.

2 Migratie is ook gewoon complex. Er zijn verschillende perspectieven, die soms botsen. Laten we de verschillen niet problematiseren en afwijkende meningen in eigen kring koesteren.

3 Inhoudelijk vraagt het gesprek nog om uitwerking. Veel nieuwkomers komen in een bureaucratisch doolhof en worden geconfronteerd met uitsluitingsmechanismen, zo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .