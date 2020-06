'Plaats liever tegenstandbeelden'

Wat is de overeenkomst tussen Erasmus en Jan Pieterszoon Coen? Of tussen Jo van Heutsz en de hertog van Alva?

Ze kregen allemaal een standbeeld dat vroeger of later verdeeldheid zaaide tussen verguizers en bewonderaars. Grote mannen laten niemand onberoerd, hun beelden evenmin.

Amersfoort

In de Londense wijk Docklands sneuvelde woensdag het standbeeld van de Britse slavenhandelaar Robert Milligan. Het eren van koloniale en racistische figuren staat fel ter discussie in Amerika en Engeland. Waait de nieuwe beeldenstorm over naar Nederland?

Burgemeester Khan gaat de beelden in Londen kritisch bekijken, maar: hij wil ook nieuwe standbeelden. Hij denkt aan monumenten ter ere van Stephen Lawrence, een recent slachtoffer van racistisch geweld, en van de Windrush-generatie (Britse onderdanen uit voormalige koloniën). Verder wil Khan een Nationaal Slavernij Museum. Oorlogspremier Winston Churchill, b..

