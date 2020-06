Cool in de coronacrisis

Terwijl het ene na het andere

Europese land in al dan niet intelligente lockdown ging, bleef in Zweden alles open. We kregen beelden te zien van volle parken in Stockholm en Zweedse grootouders die op hun kleinkinderen pasten. Zo min mogelijk ontwrichting, zowel van het dagelijks leven als van de economie, dat is tijdens de coronacrisis het uitgangspunt in Zweden. Geen

1,5 metermaatschappij, maar een 60 mineconomie, waarin ouderen er zelf voor kunnen kiezen thuis te blijven. Deze eigenzinnigheid leverde Zweden uit andere Europese landen zowel hoon als

bewondering op.

