‘Ze brengen zelfs reekalveren’

Sinds corona hebben mensen tijd om zich te ontfermen over ‘hulpeloze’ dieren.

Hetty Sinnema houdt een net ingebrachte natte ransuil vast in vogelopvang De Fûgelhelling. (beeld Harry Cock)

Opvangcentra kampen met per ongeluk gekidnapte vogels. ‘Mensen bedoelen het goed, maar weten vaak niet hoe de natuur in elkaar steekt.’

Amsterdam

‘We kregen afgelopen maand al vijfhonderd dieren meer binnen dan dezelfde periode vorig jaar’, zegt Hetty Sinnema van De Fûgelhelling in Ureterp (Friesland), een opvangcentrum voor inheemse vogels en zoogdieren. Ook bij Opvang Noach in Halle (Gelderland) is het drukker dan andere jaren, zegt Petra Lesterade. ‘Van

’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat staat de telefoon roodgloeiend.’

bomvol

Hetzelfde merken ze in de Randstad. Hoeveel meldingen en dieren daar al binnenkwamen? ‘Veel, veel én veel!’, zegt Els Kwaks van Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. Volgens eerste hoofdofficie..

