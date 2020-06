Nieuwsanalyse: Een vaderlandse held die verandert in een schurk

Amersfoort

Wij herdenken, dus wij bestaan luidt de titel van een boek van historicus Jos Perry, uit 1999. Hij gaat in op de vraag hoe een volk omgaat met gebeurtenissen en personen die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis.

Dat debat is in alle hevigheid losgebarsten, nu her en der standbeelden letterlijk van hun sokkel worden gerukt. Wie eens een held was, wordt nu door velen als schurk beschouwd, iemand die zich aan de verkeerde kant van de geschiedenis ophield. Het oprichten of omvertrekken van standbeelden is onderdeel van het nooit eindigende debat over het verleden van een volk. Een verleden dat vaak niet zo eenduidig is.

Ook Nederland kent van tal voorbeelden waarin een aanvankelijk bejubelde figuur jaren later werd verguisd. Neem de lotgevallen van Joannes Benedictu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .