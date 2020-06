Eppo Bruins: Lelystad op de lange baan

Het besluit om Lelystad Airport al of niet te openen moet door een volgend kabinet worden gedaan. Dat vindt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. Lelystad voldoet nu niet aan de voorwaarden om van start te gaan.

Den Haag

De ChristenUnie vindt het ‘niet voorstelbaar’ dat het zittende kabinet een besluit neemt over de toekomst van Lelystad Airport. Dat stelt Kamerlid Eppo Bruins in een notitie over de toekomst van de luchtvaart. die notie wordt zaterdag besproken op het online-congres van de ChristenUnie.

Volgens Bruins is de gedachte achter het vliegveld van Lelystad, namelijk als ‘verloop’ van grote broer Schiphol weggevallen als gevolg van de coronacrisis. Het duurt jaren voor de luchtvaart weer op het niveau zit van voor die crisis, heeft ook Schiphol-topman Dick Benschop gezegd. Volgens Bruins kan niet meer voldaan aan de voorwaarde waaronder Lelystad Airport van start kan gaan. H..

