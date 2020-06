Onderwijsraad: investeer gericht in het onderwijs

Het kabinet moet juist in coronatijd gericht investeren in onderwijs. Die oproep doet de Onderwijsraad aan de ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven in een advies voor de komende jaren. Volgens de raad is dit cruciaal om uit de crisis te komen.

Den Haag

'Juist nu moeten we goed oog houden voor jonge generaties. Zodat er voor hen perspectief blijft bestaan op goed onderwijs, werk en meedoen in de samenleving. Gericht investeren in onderwijs en scholing is noodzakelijk om uit de crisis te komen, het heeft individueel, economisch en maatschappelijk voordeel en is nodig om de kwaliteit en toegankelijkheid van ons onderwijs op peil te houden', zegt voorzitter Edith Hooge. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben meer last van de coronacrisis omdat hun ouders hen niet goed konden helpen tijdens het thuiswerken.

Volgens de raad is het waarschijnlijk dat de coronacrisis – ‘een van de grootste schokken voor ons onderwijs ooit’, aldus Hooge – langdurige gevolgen zal hebben voor het onderwijs. Zo zal er door de anderhalvemeterregel een schaarste aan ruimte in onderwijsgebouwen zijn. Ook blijft het aantal contacturen waarop leerlingen hun docenten zien voorlopig vermoedelijk lager dan voor de crisis. Docenten vallen door ziekte of overbelasting mogelijk sneller uit.

De Onderwijsraad adviseert te investeren in vijf kernpunten. Het gaat om bestrijding van tekorten aan leraren en schoolleiders, gelijke kansen, leesvaardigheid, een betere toegang tot de arbeidsmarkt en betere mogelijkheden om door te leren, en het aanpassen van toetsen en examens aan de coronatijd.

antwoord

Vakbond CNV Onderwijs staat achter de oproep van de Onderwijsraad. 'Het onderwijs ondervindt de gevolgen van de crisis en is tegelijkertijd ook het antwoord op de crisis', aldus voorzitter Jan de Vries. Volgens de vakbond is het wel belangrijk dat onderwijspersoneel betrokken wordt bij de uitvoering, 'omdat zij het best weten wat leerlingen en studenten nodig hebben'.

Studentenbond ISO laat weten: 'Het veranderen van het systeem van studiefinanciering kan bij veel van de uitdagingen helpen.' <