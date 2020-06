Grote zorgen over reikwijdte van coronawet

Nog voor het kabinet iets heeft gepresenteerd, groeit het verzet tegen de wet die de coronamaatregelen moet bestendigen. Grote zorgen bestaan over looptijd en reikwijdte van de wet. ‘Dit veroorzaakt kortsluiting in ons systeem.’

Den Haag

De speciale coronawet, die al per 1 juli moet ingaan, moet de huidige noodverordeningen ter bestrijding van het coronavirus vervangen. De Raad van State is zeer kritisch op de noodverordeningen, die eigenlijk bedoeld zijn voor korte, lokale crises als rellen bij voetbalwedstrijden of ontvlambare demonstraties. Nu de ergste nood is gelenigd, is een solide juridische basis nodig voor het inperken..

