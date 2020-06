Vaker radio aan tijdens coronacrisis

Amsterdam

Wie tijdens de coronacrisis thuis werkt, zet al snel even de radio aan. Steeds meer mensen doen dat, staat in een onderzoek van de Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Nederlanders besteedden in maart en april ongeveer 10 procent meer tijd aan het luisteren naar de radio dan in dezelfde periode vorig jaar: afgelopen week gemiddeld 161 minuten per dag. De meeste mensen luisteren volgens NLO thuis. Door corona wordt de auto minder gebruikt, daardoor nam het percentage reizende radioluisteraars iets af, van 19 procent voor de crisis naar 16 procent nu. <