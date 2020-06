Leefgebied wolf extra beschermd

Vestiging van een wolf betekent dat een gebied zich min of meer automatisch kwalificeert als Natura 2000-gebied. Dat heeft gevolgen: een weg aanleggen of een windmolen plaatsen kan moeilijker worden. De nationale overheid moet het initiatief nemen, maar Europa kan ingrijpen, want de natuur moet beschermd worden en zich herstellen.

In maart 2015 werd voor het eerst in lange tijd weer een wolf in Nederland gespot. Hier loopt het dier langs de N381 bij Noord-Sleen, niet ver van Emmen. (beeld anp / Jan van der Aa)