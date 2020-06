Boek na 39 jaar naar bieb teruggebracht

Groesbeek

Bij de bibliotheek in Groesbeek heeft iemand een boek teruggebracht die dat 39 jaar, 13 weken en 5 dagen eerder had moeten doen. Dat meldt de Bibliotheek Gelderland-Zuid. Omdat de bibliotheek werkt met een maximumboete per boek, was die nog redelijk betaalbaar: 5 euro. 'Soms geloof je als medewerker van de #bibliotheek je eigen ogen niet', twittert de bieb met daarbij een afbeelding van de stempelkaart van het boek. Daarop is te zien dat de uitleentermijn afloopt op 5 maart 1981. Het ging om het boek Terug Naar Oegstgeest van Jan Wolkers. <