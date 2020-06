Protest gaat meer online

We zouden het bijna vergeten nu velen weer fysiek op de barricade staan. Begin dit jaar waren pleinen, straten en parken leeg … toch werd ook toen massaal geprotesteerd. Terwijl de strenge lockdownmaatregelen nog van kracht waren, stond men in Rusland, Israël, Turkije en Hongkong op voor fundamentele rechten. Er werd uitbundig geëxperimenteerd.

Demonstranten in Rusland lieten digitale spelden vallen in de buurt van overheidsgebouwen, waarbij ze in de tag-ruimte schreven over verlies van banen en het niet uitbetaald krijgen van subsidies (in plaats van locatiegegevens). In Hongkong ontstond een zogenaamde ‘edit war’ op Wikipedia: revisies van ‘neutrale’ wiki-pagina’s volgden elkaar snel op en werd..





Ik ben gefascineerd door deze protesten. Het is namelijk belangrijk dat we, naast een fysieke vorm van protest, ook van ons laten horen op digitale platforms en in games. Meer dan ooit, want dit zijn tenslotte ook plekken waar gesprekken over de inrichting van onze ‘echte’ maatschappij plaatsvinden. Dat begon jaren geleden met het platform Second Life, waar ook campagne werd gevoerd..

