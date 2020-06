Steeds meer Nederlandse gemeenten doen ballonnen in de ban

Steeds meer gemeenten verbieden het oplaten van ballonnen. In één jaar tijd is het aantal gemeenten met een verbod verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting De Noordzee.

Utrecht

Vorig jaar had in maart 17 procent van de gemeenten een verbod op het oplaten van ballonnen, nu is dat 41 procent (145 gemeenten). In 2018 was dit nog maar 5 procent.

Bij feestelijke gelegenheden worden soms ballonnen opgelaten, bijvoorbeeld bij bruiloften, jubilea, openingen van winkels en rond Koningsdag. Elke ballon die wordt opgelaten, komt ook weer ergens neer. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten. Op het land zijn ze ook schadelijk. Zo eten koeien ze op. Biologisch..

