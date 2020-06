'Geef studenten ruimte om met ov naar de universiteit te gaan'

Utrecht

Dat zeggen de rectores magnifici van vijftien universiteiten in een gezamenlijk stuk op wetenschapssite ScienceGuide.nl.

In de laatste weken van het huidige collegejaar worden colleges zo veel mogelijk tussen 11.00 en 15.00 en na 20.00 uur gehouden. Studenten hoeven dan niet tijdens de spits met het openbaar vervoer. Dat is volgens de universiteitsbestuurders te krap. 'Geef studenten ook in deze crisisperiode de ruimte die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. Die ruimte organiseren wij op onze universiteiten. Laat studenten daar ook naartoe kunnen komen. Het is een investering in de toekomst.'

De koepelorganisatie van het openbaar vervoer, OV-NL, zegt dat de afspraken tot aan de zomervakantie gelden. In het nieuwe collegejaar komt er een nieuwe opzet. Het idee is dat colleges dan worden verspreid over de dag, zodat studenten niet als grote groepen in het openbaar vervoer zitten.

Vanwege de coronacrisis is het campusleven grotendeels stilgelegd. Colleges worden veelal online gegeven. Onlinecolleges zijn geen permanente oplossing, benadrukken de bestuurders, omdat niet iedereen gelijke toegang heeft: 'Gebrekkige wifi en een ongemakkelijke thuissituatie zijn desastreus voor het onlineleerproces. Deze crisis mag er niet voor zorgen dat de ongelijkheid in het onderwijs weer gaat toenemen.' <