EU verdubbelt coronahulppakket

De EU-lidstaten zijn het eens geworden over het ruim verdubbelen van een hulppakket om wereldwijd het coronavirus te bestrijden. Er zal 36 miljard euro worden uitgetrokken voor de versterking van zorgstelsels en het temperen van de sociaal-economische impact van corona in vooral Afrikaanse partnerlanden. Het geld komt uit bestaande fondsen en bijdragen van de EU-landen.

Italië is begonnen met het gebruik van een corona-waarschuwingsapp. Minister van Innovatie Paola Pisano bevestigde maandag dat de app bij wijze van proef in vier regio's is gelanceerd: de Abruzzen, de Marken, Apulië en Ligurië. Zo'n twee miljoen Italianen hebben de app al gedownload.

Op de Nederlandse intensive cares lagen maandag nog 92 patiënten met het coronavirus, vier minder dan zondag. De kans is volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding klein dat er in de nabije toekomst geen enkele coronapatiënt op een ic ligt. Op de verpleegafdelingen worden 365 mensen met corona behandeld, 98 minder dan op zaterdag.

Zeven personeelsleden van jeugdgevangenis De Hartelborgt in Spijkenisse zijn besmet met het coronavirus. Zij blijven thuis in quarantaine, bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er zijn volgens DJI geen jeugdige delinquenten met coronasymptomen.

Iedereen die vanaf maandag Groot-Brittannië in wil, moet eerst twee weken in quarantaine. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat reizigers het coronavirus naar het land brengen nadat ze in het buitenland besmet zijn geraakt. De maatregel wordt elke drie weken geëvalueerd. Dit treft alle internationale aankomsten, inclusief die van terugkerende Britten.