Advocaat MH17-verdachte: zes jaar kennisachterstand

Schiphol

'Het Openbaar Ministerie doet al zes jaar onderzoek. Wij hebben drie maanden gekregen sinds de vorige zitting.' Dat zei advocaat Sabine ten Doesschate maandag tijdens de hervatting van het monsterproces over het neerhalen van vlucht MH17. Het dossier beslaat nu al meer dan 36.000 pagina's. De coronacrisis heeft veel roet in het eten gegooid in de voorbereiding, aldus Ten Doesschate. Contact met Poelatov is de afgelopen tijd niet mogelijk geweest. Meer dan oppervlakkig contact, via tussenpersonen, is volgens haar de afgelopen tijd niet mogelijk geweest.

De rechtbank hervatte maandag op het Justitieel Complex Schiphol de strafzaak, de vorige zittingen waren in maart. Tijdens dit zittingsblok is het onder meer de bedoeling dat de verdediging met onderzoekswensen komt. <