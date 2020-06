'Terug naar de tekentafel'

Een deel van de oppositie ziet in het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek de bevestiging dat het kabinet te weinig doet om stikstofuitstoot terug te dringen.

Minister Carola Schouten en voorzitter Johan Remkes tijdens de presentatie van het eindrapport over stikstofproblematiek. (beeld anp / Sem van der Wal)

Ze vinden hierbij natuurorganisaties aan hun zijde. Volgens de boeren gaan de maatregelen van het kabinet véél te ver.

Den Haag

‘Opnieuw een dikke onvoldoende voor dit kabinet’, vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver. ‘De stikstofplannen kunnen de prullenbak in, want het is niet genoeg. Dit kabinet moet kiezen voor halvering van de stikstofuitstoot, meer natuurgebieden en een groene transitie van boeren.’ Hij wijst erop dat zijn partij al een initiatiefwet heeft klaarliggen om dat allemaal wettelij..

