Met z'n allen coronaproof op de groepsselfie

Selfies maken met je vrienden of vriendinnen met 1,5 meter afstand is best lastig! (beeld anp / xtra Roos Koole)

Hoewel veel coronamaatregelen nu minder streng zijn in veel landen, moeten we wel nog steeds 1,5 meter afstand houden van elkaar. Best wel lastig om dan een groepsselfie te maken met je vrienden en vriendinnen! Maar misschien dat er binnenkort op smartphones van fabrikant Apple (iPhones) een speciale camerafunctie komt waarmee je een groepsselfie kunt maken zonder dat je in dezelfde ruimte bent..

Het idee is dat een gebruiker van deze speciale functie anderen kan uitnodigen om mee te doen aan een groepsselfie. Dat gebeurt via hun eigen camera's, bijvoorbeeld op de iPhone. Software zorgt vervolgens dat de deelnemers in één afbeelding komen te staan.

