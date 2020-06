Tegel voor Hawija-onderzoek van NOS en NRC Handelsblad

Bas Haan neemt de Tegel voor Onderzoek in 2015 in ontvangst. (beeld anp / bas Czerwinski)

Delft

Het onderzoek is gedaan door Ben Meindertsma en Lex Runderkamp (NOS) en Kees Versteegh en Jannie Schipper (NRC). Volgens de jury hebben zij hun journalistieke werk ‘zeer zorgvuldig gedaan’ en heeft het resultaat ‘grote maatschappelijke relevantie’. ‘Hun vasthoudendheid is absoluut te roemen.’

Het bombardement moest in 2015 een bommenfabriek van ISIS vernietigen, maar in plaats daarvan vonden zeventig burgers de dood. Minister van Defensie Ank Bijleveld moest zich hierover vier keer in de Tweede Kamer verantwoorden. De vierde keer, in mei, steunde vrijwel de hele oppositie een motie van wantrouwen tegen haar, omdat ze de Kamer ‘niet open en eerlijk’ zou hebben ingelicht.

