Op platteland roept men buren eerder tot de orde dan in de stad

Op straat een ander aanspreken op onwenselijk gedrag: durven mensen dat in uw buurt? De helft van de Nederlanders zegt van wel, blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019 van het CBS, waaraan 135.000 respondenten meededen. Op het platteland meer dan in de stad en in het noorden en oosten meer dan in het westen en zuiden.

De sociale cohesie in dorpen op het platteland is het sterkst. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Maar wat zegt het over een buurt dat mensen het idee hebben dat ze elkaar kunnen aanspreken? ‘Er is een correlatie met sociale samenhang’, zegt CBS-woordvoerder Dick ter Steege. ‘Hoe sterker de cohesie in een buurt, hoe makkelijker mensen elkaar aanspreken.’

De sociale cohesie in dorpen op het platteland is het sterkst, volgens het onderzoek. Vooral in Friesland, Groningen en Drenthe is de samenhang groot. Ter Steege: ‘In een dorp hebben mensen vaker het idee dat ze elkaar kennen, al is het maar via via. Dan durven ze -elkaar ook eerder terecht te wijzen.’

