Nederland telt twee nieuwe bijensoorten

Wageningen

In een kort tijdsbestek zijn in Nederland twee nieuwe bijensoorten gevonden. Het gaat om exemplaren van de tweecellige zandbij en de zwartbuikbehangersbij, meldt de website Nature Today op gezag van het EIS Kenniscentrum Insecten. De eerste werd ontdekt in de Herbertusbossen in Noord-Brabant op 23 april. Drie weken later was het raak in Zuid-Limburg, met de vondst van meerdere exemplaren van de zwartbuikbehangersbij. Deze soort bevindt zich doorgaans in bergachtig gebied. Waarom lagergelegen gebieden tegenwoordig ook in de smaak vallen, is onduidelijk. <