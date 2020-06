Eén week ruimhartig testen: slechts een klein deel is positief

Nederlanders bellen massaal voor een coronatest, maar slechts een klein deel van de geteste personen heeft daadwerkelijk het virus onder de leden. Dat is de eerste voorzichtige conclusie na vijf dagen van ruimhartig testen.

Amsterdam

Na afname van 26.000 tests zijn er inmiddels enkele honderden besmettingen vastgesteld. In de provincies Zuid-Holland en Utrecht nam het aantal bevestigde besmettingen het meest toe. Waar de coronapatiënten in het ziekenhuis en mensen die aan COVID-19 overleden vooral ouderen zijn, is de meerderheid van de vrijdag positief geteste personen tussen de 20 en de 60 jaar.

De eerste dagen waren hectisch voor de GGD, maar nu lijken de ergste kinderziektes achter de rug. Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid van GGD en GHOR Hollands-Midden, klinkt toch wel wat opgelucht op vrijdagmiddag. Ruim 70.000 Nederlanders belden stipt om 8.00 uur ’s ochtends, direct na het openen van de lijn, het landelijke nummer van de GGD. ‘We zijn overvallen door het a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .