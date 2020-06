Coronacrisis zorgt voor toestroom vrijwilligers, maar weg naar hulp wordt moeilijk gevonden

Leusden

Dat zegt directeur Pieter Cnossen van stichting Present Nederland in een toelichting op het jaarverslag 2019 dat evenals voorgaande jaren een groei laat zien van het aantal projecten en vrijwilligers. De organisatie met christelijke wortels brengt vragers en aanbieders bij elkaar in kortlopende sociale projecten. Van oudsher bijvoorbeeld het opknappen van een huis of een tuin, of een uitje met ..

