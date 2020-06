Biodiversiteit Europa verder verslechterd

Luxemburg

De soortenrijkdom op landbouwgronden in de Europese Unie blijft achteruitgaan, ondanks maatregelen in het Europese landbouwbeleid om de biodiversiteit te stimuleren. Intensieve landbouw blijft een belangrijke oorzaak van de verslechtering, stelt de Europese Rekenkamer vast in een rapport. De meeste EU-uitgaven voor biodiversiteit halen weinig uit en de manier waarop de Europese Commissie de bestedingen monitort is onbetrouwbaar, aldus de controleurs. 'De commissie en lidstaten gaven de voorkeur aan opties met weinig impact.' <